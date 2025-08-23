- Дата публикации
В Киеве на остановке маршрутка влетела в автобус: есть пострадавшие (фото)
Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автобусом.
В Киеве произошло ДТП на остановке общественного транспорта: маршрутка влетела в автобус, есть пострадавшие. Авария произошла на улице Елены Телиги.
Об этом сообщила полиция Киева.
Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автобусом.
В результате аварии травмировались два человека — 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали с травмами предварительно средней тяжести.
На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, документирующая обстоятельства происшествия.
