Киев
225
1 мин

В Киеве на остановке маршрутка влетела в автобус: есть пострадавшие (фото)

Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автобусом.

Автор публикации
Светлана Несчетная
ДТП на ул. Елены Телиги

ДТП на ул. Елены Телиги / © Полиция Киева

В Киеве произошло ДТП на остановке общественного транспорта: маршрутка влетела в автобус, есть пострадавшие. Авария произошла на улице Елены Телиги.

Об этом сообщила полиция Киева.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автобусом.

В результате аварии травмировались два человека — 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали с травмами предварительно средней тяжести.

ДТП на ул. Елены Телиги / © Полиция Киева

ДТП на ул. Елены Телиги / © Полиция Киева

ДТП на ул. Елены Телиги / © Полиция Киева

ДТП на ул. Елены Телиги / © Полиция Киева

На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, документирующая обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве пьяный водитель Dacia наехал на ограничитель на мосту Патона и опрокинулся.

