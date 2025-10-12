- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 316
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве на Оболони молодые люди зиговали возле синагоги и напали на членов еврейской общины: полиция отреагировала
Молодые люди демонстрировали нацистские приветствия и выкрикивали антисемитские лозунги.
В Киеве, на Оболони, группа неизвестных молодых людей напала на членов еврейской общины возле синагоги, применив слезоточивый газ. Один из пострадавших получил сильные ожоги глаз и кожи.
Об этом сообщили в полицииКиева,а также в Оболонской еврейской общине.
О происшествии правоохранителям стало известно из социальных сетей. Согласно обнародованному сообщению, группа молодых людей, находясь у здания синагоги, начала выкрикивать антисемитские лозунги и демонстрировать нацистские приветствия, а затем применила газ против одного из членов общины.
«Увидев мужчину в кипе и с цицит, ребята залили его слезоточивым газом из двух баллончиков и скрылись. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи. Это был направленный, жестокий и подготовленный антисемитский акт! Ведь еще вчера вечером группа молодых людей возле нашей синагоги зиговала и выкрикивала антисемитские лозунги, увидев раввина», — сообщила Оболонская еврейская община
Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает всех участников и решает вопрос о правовой квалификации события.
