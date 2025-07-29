В Киеве на Крещатике трое молодчиков избили прохожих: что грозит нападавшим (фото)

На Крещатике на днях произошла драка / © Pixabay

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В Киеве на Крещатике трое молодчиков избили двух прохожих.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

«Событие произошло на днях в центральной части города. Так, 21-летний местный житель, возвращаясь вечером домой, проходил по улице Крещатик, когда к нему подошла группа неизвестных и стали провоцировать конфликт, а затем начали его избивать, говорят в полиции. — Прохожий, ставший свидетелем инцидента, сделал им замечание. В ответ агрессивно настроенные молодчики бросились к 37-летнему мужчине, повалили на землю и продолжали избивать, не давая возможности подняться».

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Полицейские задержали одного из правонарушителей на месте происшествия и вскоре разыскали еще двоих.

Молодые люди, избившие прохожих на Крещатике / © Полиция Киева

Молодые люди, избившие прохожих на Крещатике / © Полиция Киева

Молодые люди, избившие прохожих на Крещатике / © Полиция Киева

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением гражданам, которые пытлись прекратить хулиганские действия.

За совершенное молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве большой пес сорвался с поводка, напал на женщину, когда та пыталась защитить свою маленькую собаку. Свидетели говорят, что пес породы кане-корсо был без намордника, и что это не первый подобный случай. Пострадавшая получила рваные раны плеча. В результате падения женщина сломала ногу.

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