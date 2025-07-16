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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве на "красной ветке" метро временно закрыт вход на две станции

Пожар возле путей заставил закрыть две станции метро на вход

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Метро

Метро / © hrvic.org

В Киеве временно изменено движение поездов на «красной» линии метро. Сейчас поезда курсируют только от станции «Академгородок» до станции «Дарница». Станции «Лесная» и «Черниговская» временно закрыты на вход для пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram.

Причиной таких изменений стало возгорание травы возле ограждения наземного участка путей метрополитена. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и другие специалисты, которые уже работают над ликвидацией возгорания.

Киевская подземка просит пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок и извиняет за временные неудобства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве объявили о начале общественного обсужденияпроекта изменений в действующие правила перевозки животных в столичном метрополитене.

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Дата публикации
Количество просмотров
172
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