ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

В Киеве на канатной дороге в парке "Победа" травмировались дети - подробности (фото)

В парке «Победа» в Киеве двое детей столкнулись на канатной дороге.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
парк "Победа"

парк «Победа» / © Полиция Киева

В Днепровском районе Киева двое детей получили повреждения во время столкновения на канатной дороге в парке «Победа». Полиция открыла уголовное производство по статье о халатности в сфере безопасности.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в городе Киеве в Telegram.

Сообщается, что происшествие произошло вечером 1 августа в парке «Победа», двое детей столкнулись во время катания на канатной дороге. Спасатели сняли их с высоты. 10-летнюю девочку госпитализировали с переломом руки, а 12-летнего парня — с травмами грудной клетки и живота. Полиция открыла уголовное производство.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

«По данному факту следователи начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 271 — нарушение требований законодательства об охране труда; ч. 1 ст. 137 — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей», — отметили в полиции.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

В рамках расследования полиция изъяла часть аттракциона, оборудование, документацию и видеозаписи. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве в парке «Победы» ребенок сорвался с веревочной трассы. Парень во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie