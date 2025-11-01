ТСН в социальных сетях

Киев
51
1 мин

В Киеве на четырех улицах ограничили скорость: что нужно знать водителям

Изменения скоростного режима относятся к четырем конкретным участкам столицы.

Анастасия Павленко
Киев

Киев / © Associated Press

С 1 ноября в Киеве введено ограничение скорости движения до 50 км/ч. Специалисты Центра организации дорожного движения завершили замену дорожных знаков.

Об этом сообщили КГГА.

В частности, ограничения действуют на:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе)

  • просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)

  • просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста)

  • ул. Набережно-Рыбальская (от ул. Электриков до Гаванского моста)

Водителей призывают соблюдать ограничения, быть внимательными и не нарушать ПДД.

Напомним, в Чехии планируется экспериментально повысить допустимую скорость на одном из отрезков автобана. По данным местных властей, на 50-километровом отрезке между городами Табор и Ческе-Будеевице водители смогут разгоняться до 150 км/ч — на 20 км/ч больше нынешнего лимита.

51
