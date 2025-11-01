В Киеве на четырех улицах ограничили скорость: что нужно знать водителям

Киев / © Associated Press

С 1 ноября в Киеве введено ограничение скорости движения до 50 км/ч. Специалисты Центра организации дорожного движения завершили замену дорожных знаков.

Об этом сообщили КГГА.

В частности, ограничения действуют на:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе)

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)

просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста)

ул. Набережно-Рыбальская (от ул. Электриков до Гаванского моста)

Водителей призывают соблюдать ограничения, быть внимательными и не нарушать ПДД.

