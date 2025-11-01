- Дата публикации
В Киеве на четырех улицах ограничили скорость: что нужно знать водителям
Изменения скоростного режима относятся к четырем конкретным участкам столицы.
С 1 ноября в Киеве введено ограничение скорости движения до 50 км/ч. Специалисты Центра организации дорожного движения завершили замену дорожных знаков.
Об этом сообщили КГГА.
В частности, ограничения действуют на:
Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе)
просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)
просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста)
ул. Набережно-Рыбальская (от ул. Электриков до Гаванского моста)
Водителей призывают соблюдать ограничения, быть внимательными и не нарушать ПДД.
