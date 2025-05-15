В Киеве на Аллее Героев произошла потасовка — полиция задержала виновницу (видео)

На Аллее Героев произошла потасовка

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В Киеве задержали 33-летнюю женщину, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев: были повреждены несколько портретов погибших и флажки.

Об этом рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Киевлянка, находясь в неадекватном состоянии, разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленных на клумбе.

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Проходящие мимо граждане пытались помешать ей, поэтому образовалась драка.

Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла.

«Женщину доставили в отделение полиции, сейчас с ней общаются полицейские. Решается вопрос правовой квалификации», — прокомментировали полицейские.

Жительница Киева, по их словам, «находилась в неадекватном состоянии, и выдергивала что-то из Аллеи Героев — флажки или фото».

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«Прохожие сделали ей замечание. Она не реагировала и продлила. После этого люди сами начали его задерживать. Результат на видео», — рассказали полицейские.

Дата публикации 21:34, 15.05.25 Количество просмотров 5 В Киеве на Аллее Героев произошла потасовка — полиция задержала женщину

Ранее в Киеве хулиган обиделся на полицейских и решил сжечь их автомобиль. Во время задержания выяснилось, что у мужчины уже были проблемы с законом.

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