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- Киев
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В Киеве на Аллее Героев произошла потасовка — полиция задержала виновницу (видео)
33-летняя местная жительница не смогла объяснить свой поступок.
В Киеве задержали 33-летнюю женщину, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев: были повреждены несколько портретов погибших и флажки.
Об этом рассказали ТСН.ua в полиции Киева.
Киевлянка, находясь в неадекватном состоянии, разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленных на клумбе.
Проходящие мимо граждане пытались помешать ей, поэтому образовалась драка.
Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла.
«Женщину доставили в отделение полиции, сейчас с ней общаются полицейские. Решается вопрос правовой квалификации», — прокомментировали полицейские.
Жительница Киева, по их словам, «находилась в неадекватном состоянии, и выдергивала что-то из Аллеи Героев — флажки или фото».
«Прохожие сделали ей замечание. Она не реагировала и продлила. После этого люди сами начали его задерживать. Результат на видео», — рассказали полицейские.
Ранее в Киеве хулиган обиделся на полицейских и решил сжечь их автомобиль. Во время задержания выяснилось, что у мужчины уже были проблемы с законом.
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