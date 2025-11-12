- Дата публикации
Киев
222
1 мин
В Киеве мужчиу подозревают в изнасиловании 11-летней девочки: что известно о деле
Молодого человека из Киева подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка.
В Киеве задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали дела
Как отмечается, фигурант познакомился со школьницей в социальной сети и в течение двух недель вел с ней переписку.
«Нарушитель подыскивал общие темы для разговоров с малолетней, чтобы войти к ней в доверие, после чего пригласил ее на встречу в заброшенном здании, где, впоследствии, совершил в отношении нее половое преступление», — говорится в сообщении.
Пытаясь избежать ответственности, фигурант удалил из телефона ребенка историю переписки и свой контакт. Следствие продолжается.
Ранее жуткое преступление в Винницкой области всколыхнуло общественность. Так, в Винницкой области таксист годами изнасиловал двух несовершеннолетних девочек и заставлял их участвовать в создании детской порнографии. Противоправная деятельность продолжалась с 2018 по 2021 год, установило расследование.
Его приговорили к 15 годам заключения. Также ему запрещено занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с работой или досугом детей сроком на 3 года.