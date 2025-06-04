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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2082
Время на прочтение
1 мин

В Киеве мужчина застрял в окне автобуса, убегая от работников ТЦК (видео)

На видео видно, как мужчина застрял в окне автобуса, а люди в военной форме пытаются затянуть его обратно в салон.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
В Киеве мужчина застрял в окне автобуса, убегая от работников ТЦК

В Киеве мужчина застрял в окне автобуса, убегая от работников ТЦК / © скриншот с видео

В Киеве сняли на видео, как на мосту Патона пассажир автобуса пытался убежать от работников ТЦК и СП, но застрял в окне.

Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

«Чувак застрял в окне автобуса, убегая от ТЦК. Мост Патона, утренняя обстановка», — говорится в заявлении паблика «Киевский Движ».

По данным телеграм-канала «Труха», мужчину везли на распределение в Житомир. Во время пробки он начал убегать, но его затащили обратно в автобус.

На опубликованном в Сети видео видно мужчину, который застрял в окне автобуса: нижняя часть его тела в салоне, а верхняя — наружу. Мужчины в военной форме настаивают, чтобы пассажир залез обратно в салон и тянут его за ногу.

Сейчас подробности происшествия не известны. В Киевском Территориальном центре комплектования также не комментировали ситуацию.

К слову, ранее в Днепре мужчина убегал от работников ТЦК и попал под машину. Мужчина рассказал, что уже после этого военком якобы ударил его ногой, в результате чего пострадавший получил перелом бедра со смещением. В ТЦК опровергли избиение.

В соцсетях сообщалось, что в середине мая в Киеве микроавтобус ТЦК, который перевозил мобилизованных, попал в ДТП. После аварии из бусика выбежали двое мужчин в наручниках. Один вскоре вернулся, а другой сел в попутную «Газельку» и убежал.

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Дата публикации
Количество просмотров
2082
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