В Киеве мужчина зарезал 23-летнего парня, сделавшего замечания из-за шума

Трагедия в Киеве: парень погиб от удара ножом из-за замечаний о шуме

В Киеве мужчина зарезал 23-летнего парня, сделавшего ему замечания из-за шума на детской площадке.

Об этом сообщает полиция столицы.

23-летний киевлянин вышел на улицу из-за шума неизвестного во дворе и сделал замечание из-за нарушения тишины. Нарушитель достал нож и дважды ударил парня в бедро, после чего скрылся. Раненый парень упал на землю и вскоре умер от значительной кровопотери.

Уже через несколько часов правоохранители задержали нападающего. Им оказался 31-летний местный житель.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленник также спровоцировал конфликт с компанией прохожих и в результате столкновения ранил ножом еще одного 23-летнего парня.

За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

