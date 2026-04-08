ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
226
Время на прочтение
1 мин

В Киеве мужчина зарезал 23-летнего парня, сделавшего замечания из-за шума

В столице замечание о тишине стоило юноше жизни — мужчина зарезал парня возле дома.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Трагедия в Киеве: парень погиб от удара ножом из-за замечаний о шуме

В Киеве мужчина зарезал 23-летнего парня, сделавшего ему замечания из-за шума на детской площадке.

Об этом сообщает полиция столицы.

23-летний киевлянин вышел на улицу из-за шума неизвестного во дворе и сделал замечание из-за нарушения тишины. Нарушитель достал нож и дважды ударил парня в бедро, после чего скрылся. Раненый парень упал на землю и вскоре умер от значительной кровопотери.

Уже через несколько часов правоохранители задержали нападающего. Им оказался 31-летний местный житель.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленник также спровоцировал конфликт с компанией прохожих и в результате столкновения ранил ножом еще одного 23-летнего парня.

За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области мужчина зарезал женщину и ее брата на глазах у детей.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie