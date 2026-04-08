В Киеве мужчина зарезал 23-летнего парня, сделавшего замечания из-за шума
В столице замечание о тишине стоило юноше жизни — мужчина зарезал парня возле дома.
В Киеве мужчина зарезал 23-летнего парня, сделавшего ему замечания из-за шума на детской площадке.
Об этом сообщает полиция столицы.
23-летний киевлянин вышел на улицу из-за шума неизвестного во дворе и сделал замечание из-за нарушения тишины. Нарушитель достал нож и дважды ударил парня в бедро, после чего скрылся. Раненый парень упал на землю и вскоре умер от значительной кровопотери.
Уже через несколько часов правоохранители задержали нападающего. Им оказался 31-летний местный житель.
Впоследствии выяснилось, что злоумышленник также спровоцировал конфликт с компанией прохожих и в результате столкновения ранил ножом еще одного 23-летнего парня.
За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
