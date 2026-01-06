- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве мужчина заплатит 17 000 грн за циничную выходку в магазине: что он натворил
В Киеве мужчина обнажился в магазине, из-за чего неравнодушные вызвали полицию.
В Киеве на 17 000 грн оштрафовали хулигана. Мужчина под действием психоактивных веществ решил устроить «шоу» прямо посреди торгового зала, демонстрируя посетителям свой половой орган.
Об этом говорится в приговоре Соломенского районного суда г. Киева.
Детали инцидента
Событие произошло в декабре 2025 года в магазине «Белое и сухое». По данным следствия, уроженец Черкасс, находясь «под кайфом», зашел в магазин. Внезапно он разделся и начал «активные действия» по удовлетворению своей половой страсти.
«Перформанс» длился недолго — неравнодушные свидетели происшествия вмешались и прекратили действия хулигана еще до приезда полиции.
Обвиняемый полностью признал свою вину, не оспаривал ни одной детали следствия и согласился на приговор без долгих судебных баталий.
Суд отметил, что действия мужчины характеризуются «исключительным цинизмом» и полным пренебрежением к нормам морали и правилам поведения в общественных местах.
Приговор суда
Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде штрафа.
Сумма: 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.