ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

В Киеве мужчина заплатит 17 000 грн за циничную выходку в магазине: что он натворил

В Киеве мужчина обнажился в магазине, из-за чего неравнодушные вызвали полицию.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
деньги

В Киеве оштрафовали мужчину из-за выходки в магазине

В Киеве на 17 000 грн оштрафовали хулигана. Мужчина под действием психоактивных веществ решил устроить «шоу» прямо посреди торгового зала, демонстрируя посетителям свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Соломенского районного суда г. Киева.

Детали инцидента

Событие произошло в декабре 2025 года в магазине «Белое и сухое». По данным следствия, уроженец Черкасс, находясь «под кайфом», зашел в магазин. Внезапно он разделся и начал «активные действия» по удовлетворению своей половой страсти.

«Перформанс» длился недолго — неравнодушные свидетели происшествия вмешались и прекратили действия хулигана еще до приезда полиции.

Обвиняемый полностью признал свою вину, не оспаривал ни одной детали следствия и согласился на приговор без долгих судебных баталий.

Суд отметил, что действия мужчины характеризуются «исключительным цинизмом» и полным пренебрежением к нормам морали и правилам поведения в общественных местах.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде штрафа.

  • Сумма: 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Дата публикации
Количество просмотров
210
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie