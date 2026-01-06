В Киеве мужчина заплатит 17 000 грн за циничную выходку в магазине: что он натворил

В Киеве оштрафовали мужчину из-за выходки в магазине

В Киеве на 17 000 грн оштрафовали хулигана. Мужчина под действием психоактивных веществ решил устроить «шоу» прямо посреди торгового зала, демонстрируя посетителям свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Соломенского районного суда г. Киева.

Детали инцидента

Событие произошло в декабре 2025 года в магазине «Белое и сухое». По данным следствия, уроженец Черкасс, находясь «под кайфом», зашел в магазин. Внезапно он разделся и начал «активные действия» по удовлетворению своей половой страсти.

«Перформанс» длился недолго — неравнодушные свидетели происшествия вмешались и прекратили действия хулигана еще до приезда полиции.

Обвиняемый полностью признал свою вину, не оспаривал ни одной детали следствия и согласился на приговор без долгих судебных баталий.

Суд отметил, что действия мужчины характеризуются «исключительным цинизмом» и полным пренебрежением к нормам морали и правилам поведения в общественных местах.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде штрафа.

