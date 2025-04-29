В Киеве мужчина забил до смерти свою 76-летнюю мать: фото

Дом, в котором произошла трагедия / © Полиция Киева

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В Киеве мужчина забил насмерть свою 76-летнюю мать.

Об этом сообщила полиция Киева.

«Чтобы ввести в заблуждение следствие и скрыть свое преступление, фигурант самостоятельно позвонил в полицию на спецлинию 102 и сообщил, что, вернувшись домой, обнаружил уже умершую мать. На место происшествия прибыли оперативники и следственно-оперативная группа территориального подразделения», — говорится в сообщении.

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В ходе досудебного расследования стражи порядка установили, что в тот вечер 37-летний мужчина употреблял алкогольные напитки и между ним и его 76-летней матерью, с которой он проживал вместе в одной квартире, возник конфликт.

«В ходе ссоры мужчина руками и ногами жестоко избил женщину. После полученных телесных повреждений пожилая мать всю ночь находилась в крайне тяжелом состоянии, без сознания, однако злоумышленник ей медицинскую помощь не предоставил и к медикам не обращался. Утром потерпевшая умерла», — рассказы в полиции.

Квартира, в которой произошла трагедия / © Полиция Киева

Квартира, в которой произошла трагедия / © Полиция Киева

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть пострадавшей.

37-летний горе-сын, который жестоко избил родную мать и оставил умирать / © Полиция Киева

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области бабушка до смерти забила новорожденного внука стулом.