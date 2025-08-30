- Дата публикации
В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и выжил: что его спасло
Киевлянин решил покончить с собой, полиция сейчас выясняет все обстоятельства и причины поступка.
В Киеве мужчина выпал с высоты 19 этажа и приземлился на крышу автомобиля. Инцидент произошел в Днепровском районе на улице Воскресенской.
Как рассказали ТСН.ua в полиции Днепровского района, после падения с высоты он остался жив.
«Мужчина — местный житель. Ему 36 лет. Он выпрыгнул с 19 этажа и приземлился на крышу автомобиля во дворе. Мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота и травма грудной клетки», — рассказали в полиции Днепровского района.
Там добавляют, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Предварительно известно, что мужчина решился на такой отчаянный шаг в целях самоубийства — не хотел жить. Что именно послужило причиной — выясняют следователи.
Кстати, потерпевший приземлился на чужой автомобиль и повредил его. Но машина спасла ему жизнь.
