Киев
645
1 мин

В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и выжил: что его спасло

Киевлянин решил покончить с собой, полиция сейчас выясняет все обстоятельства и причины поступка.

Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Киевлянин выпал из окна

Киевлянин выпал из окна / © из соцсетей

В Киеве мужчина выпал с высоты 19 этажа и приземлился на крышу автомобиля. Инцидент произошел в Днепровском районе на улице Воскресенской.

Как рассказали ТСН.ua в полиции Днепровского района, после падения с высоты он остался жив.

«Мужчина — местный житель. Ему 36 лет. Он выпрыгнул с 19 этажа и приземлился на крышу автомобиля во дворе. Мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота и травма грудной клетки», — рассказали в полиции Днепровского района.

Мужчина получил травмы после падения

Там добавляют, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Предварительно известно, что мужчина решился на такой отчаянный шаг в целях самоубийства — не хотел жить. Что именно послужило причиной — выясняют следователи.

Кстати, потерпевший приземлился на чужой автомобиль и повредил его. Но машина спасла ему жизнь.

Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выпал 4-летний ребенок. Полиция подтвердила смерть.

645
