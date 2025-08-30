В Киеве мужчина выбросил новорожденных щенков в мусор: что известно об их судьбе

Найденные щенки / © Киевская городская прокуратура

В Соломенском районе Киева в контейнере для мусора жители обнаружили завязанный пакет, в котором среди бытовых отходов лежали пятеро новорожденных щенков стаффордширского терьера. Один из них не выжил. Остальных собак передали волонтерам, которые доставили их в клинику для оказания помощи.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными в отношении двух и более животных, что привело к гибели.

Правоохранители провели обыск в квартире местного жителя, который может быть причастен к инциденту. В квартире обнаружили собаку с признаками послеродового состояния. Мужчина признался, что вынес новорожденных щенков в пакет и выбросил их в мусорник, потому что считал, что они мертвы.

Тело погибшего щенка изъяли и направили на экспертизу для установления точной причины смерти. Сейчас продолжается досудебное расследование, которое ведут следователи Соломенского управления полиции Киева.

По действующему законодательству, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

