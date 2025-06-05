В Киеве мужчина в лифте требовал интима от школьницы: как его наказали

Мужчина в лифте приставал к школьнице

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В Киеве к 1 году и 6 месяцам пробационного надзора приговорили мужчину, который гонялся за школьницей и требовал от нее секса.

Об этом говорится в приговоре Святошинского райсуда г. Киева.

По данным суда, 21 мая 2025 года распивал алкоголь. Впоследствии он увидел девочку, которая возвращалась из школы и начал ее преследовать. Школьница зашла в свой дом и вызвала лифт. После этого подсудимый зашел вместе с несовершеннолетней в лифтовую кабину. Когда они остались один на один, мужчина начал приставать к девушке, он предлагал ей интим, прикасался к ней. Несовершеннолетняя требовала прекратить такие действия. На это взрослый заявил: «Я думал ты также этого хочешь». Когда лифт прибыл на 9 этаж, девушка вырвалась и убежала.

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На суде мужчина вину признал и отметил, что не оспаривает обвинительный акт.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 154 УК Украины и присудил ему 1 год и 6 месяцев пробационного надзора.

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