В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна собственной квартиры: чем это завершилось (фото)

В Киеве полиция задержала мужчину, который посреди ночи стрелял из окна своей квартиры / © Патрульная полиция Киева

В Подольском районе Киева патрульные задержали мужчину, который посреди ночи устроил стрельбу из окна собственной квартиры. На месте происшествия обнаружили отстрелянные гильзы.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

В ночь на 11 мая патрульные получили вызов о стрельбе в Подольском районе столицы. По словам свидетелей, неизвестный мужчина открыл огонь из окна, сделав несколько выстрелов.

На место оперативно прибыли экипажи патрульной полиции и сотрудники полиции охраны. При обследовании прилегающей территории правоохранители обнаружили стреляные гильзы.

Впоследствии полицейские установили квартиру, в которую зашел человек, и задержали вероятного правонарушителя с применением кайданков. После этого на место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств инцидента.

Следователи задержали мужчину и открыли уголовное производство по уголовной статье о хулиганстве.

Задержанный за стрельбу мужчина / © Патрульная полиция Киева

Гильзы, которые нашли на месте стрельбы / © Патрульная полиция Киева

Напомним, накануне в Подольском районе Киева полиция задержала другого мужчину, который вечером 9 мая во время драки несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, на месте работали следователи для установления обстоятельств и квалификации события.

