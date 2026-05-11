В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна собственной квартиры: чем это завершилось (фото)
Правоохранители выследили киевского стрелка, задержали и открыли производство.
В Подольском районе Киева патрульные задержали мужчину, который посреди ночи устроил стрельбу из окна собственной квартиры. На месте происшествия обнаружили отстрелянные гильзы.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
В ночь на 11 мая патрульные получили вызов о стрельбе в Подольском районе столицы. По словам свидетелей, неизвестный мужчина открыл огонь из окна, сделав несколько выстрелов.
На место оперативно прибыли экипажи патрульной полиции и сотрудники полиции охраны. При обследовании прилегающей территории правоохранители обнаружили стреляные гильзы.
Впоследствии полицейские установили квартиру, в которую зашел человек, и задержали вероятного правонарушителя с применением кайданков. После этого на место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств инцидента.
Следователи задержали мужчину и открыли уголовное производство по уголовной статье о хулиганстве.
Напомним, накануне в Подольском районе Киева полиция задержала другого мужчину, который вечером 9 мая во время драки несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, на месте работали следователи для установления обстоятельств и квалификации события.