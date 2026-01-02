- Дата публикации
- Киев
- 1305
- 1 мин
В Киеве мужчина упал в шахту лифта из-за отключения света: что с ним сейчас (фото)
Чрезвычайники с помощью гидравлического инструмента разблокировали двери лифта и спасли пострадавшего.
В Киеве 1 января в девятиэтажке во время аварийного отключения света в лифте застряло два человека. Мужчина пытался самостоятельно открыть кабину, но упал в шахту лифта и получил травмы.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
1 января в 15:20 спасатели получили сообщение о человеке, который оказался в лифтовой шахте на улице Сечевых Стрельцов.
В девятиэтажном жилом доме во время аварийного отключения электроэнергии между первым и вторым этажами остановился лифт, в котором находились два человека. Во время попыток самостоятельно открыть дверь кабины мужчина упал в шахту и получил травмы.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента разблокировали двери лифта, достали пострадавшего на носилках и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.
Обстоятельства и причины инцидента выясняют правоохранительные органы.
К слову, 2 января в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений света из-за последствий российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты. ТСН.ua опубликовал актуальные графики для Киева и всех областей.