В Киеве мужчина убил женщину из-за замечаний после секса

В Киеве произошло жуткое преступление

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В Киеве к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который жестоко изнасиловал и убил женщину.

Об этом говорится в приговоре Святошинского районного суда г. Киев.

По данным следствия, трагедия произошла 23 августа 2024 на улице Ивана Дзюбы в Киеве. Мужчина и женщина отдыхали в лесополосе, там они занялись сексом. Второй раз мужчина не смог вступить в половой акт. Он схватил кабачок и жестоко им изнасиловал женщину. После этого он убил потерпевшую.

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На суде подсудимый вину признал. Он объяснил, что знал свою жертву. В тот день они отдыхали в лесополосе, занимались сексом. По его словам, после полового акта женщина снова захотела интима, однако мужчина не смог этого сделать. Тогда он выхватил кабачок и без согласия потерпевшей жестоко изнасиловал ее, а потом убил, потому что она якобы «схватила его за половой орган».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по п. 10 ч. 2 ст. 115; ч. 5 ст. 152 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка и угрожал «посадить его родителей»