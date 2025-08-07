В Киеве мужчина сначала развращал, а затем вступил в интимные отношения с девочкой: как его наказали

Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы

Реклама

В Киеве к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину, который сначала развращал 11-летнюю девочку, а затем, когда ей исполнилось 13 лет, вступал с ней в интимные отношения.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

«За поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Киевской городской прокуратуры Соломенским районным судом города Киева 39-летний мужчина признан виновным в развращении и изнасиловании малолетней девочки. Установлено, что мужчина познакомился с ребенком во дворе дома, где жил, когда ему было 11 лет, а ему 35. Сначала взрослый мужчина склонял ребенка к романтическим отношениям, рассказывая о взаимоотношениях мужчины и женщины, приглашая на прогулки и демонстрируя собственные обнаженные фото. Таким образом, мужчина готовил ребенка к взрослым отношениям с ним», — говорится в сообщении.

Реклама

В прокуратуре сообщили, что когда девочке исполнилось 13 лет, мужчина начал вступать с ней в интимные отношения. Мать ребенка злоупотребляла алкоголем, поэтому после одной из ссор девочка переехала жить к мужчине и перестала посещать школу, на что обратили внимание в учебном заведении. После этого ребенка изъяли из семьи социальные службы.

В суде и.о. руководителя Киевской городской прокуратуры Сергей Ходаковский как старший группы ювенальных прокуроров просил признать мужчину виновным по ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 УК Украины и по совокупности статей назначить ему наказание сроком 15 лет лишения свободы.

Приговором суда обвиняемый, длительно развращавший девочку, а затем вступавший с ней в интимные отношения, приговорен к 15 годам тюрьмы.

Мужчина в суде своей вины не признал, поскольку, по его мнению, 13-летний ребенок может жить половой жизнью со взрослым мужчиной.

Реклама

После вступления приговора в законную силу обвиняемого внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В суде решается вопрос о лишении матери родительских прав в отношении девушки и ее сестры. Несовершеннолетние живут в приемной семье.

Напомним, в Киеве двое молодых людей изнасиловали 12-летнюю девочку.