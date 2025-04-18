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- Киев
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В Киеве мужчина сбежал после драки с работником ТЦК и полицейскими: видео
В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что драку спровоцировал гражданский гражданин.
В одном из спальных районов города Киева между военнообязанным мужчиной и работником районного ТЦК возникла драка, в которую вмешались полицейские.
Видео инцидента распространили в Сети очевидцы.
На опубликованных кадрах видно, как на газоне у тротуара мужчина в военной форме и полицейский дерутся с мужчиной в гражданской одежде, которого свалили на землю. Мужчина оказывал активное сопротивление, нанося ответные удары военнослужащему.
На место инцидента подошли прохожие, требовавшие «перестать мучить мужчину». Их появление остановило драку, военный и гражданский разошлись в разные стороны, а полицейские молча наблюдали за ситуацией.
Впоследствии в Киевском городском ТЦК и СП сообщили , что драку спровоцировал гражданский, применив газовый баллончик против военнослужащего.
«При проверке документов данный гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку», — говорится в сообщении.
В ТЦК сообщили, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, однако гражданин скрылся благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе сотрудников полиции.
В ведомстве, которое проводит мобилизационные мероприятия, напомнили, что граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ, и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
«Создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП и полиции только играет в пользу врага и помогает подрывать оборону нашего государства», — отметили в сообщении ТЦК.
Гражданин, который был участником драки с работником ТЦК и полицейскими, объявлен в розыск. Его обещают привлечь к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.
Напомним, в Ивано-Франковске мужчина во время задержания укусил за ногу работника ТЦК.