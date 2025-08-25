В Киеве мужчина с ножом напал на товарища: что известно об инциденте

Человек, зарезавший товарища в Киеве / © Полиция Киева

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом напал на товарища. Раненого госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Об этом сообщает полиция Киева.

Детали инцидента

Как отметили в полиции, потерпевшего с телесными повреждениями прохожие обнаружили возле многоэтажки в Деснянском районе. Его госпитализировали в больницу. К сожалению, от полученных травм он вскоре скончался.

Впоследствии стражи порядка установили, что 32-летний мужчина получил телесные повреждения в квартире своего друга, к которому накануне пришел в гости.

«При совместном употреблении алкогольных напитков между товарищами произошла ссора, во время которой хозяин дома ударил гостью ножом в живот», — детализировали в полиции.

Фигурант задержан и находится под стражей. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

Ранее 19-летний житель нанес смертельные удары ножом женщине, проживавшей неподалеку. На крики женщины в коридор вышел другой сосед, который также получил ножевые ранения от нападающего. Раненый был госпитализирован в больницу.

Все доказательства свидетельствуют о причастности мужчины к преступлению. За умышленное убийство и покушение на убийство ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.