В Киеве мужчина с ножом напал на товарища: что известно об инциденте
За убийство мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом напал на товарища. Раненого госпитализировали, однако он скончался в больнице.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали инцидента
Как отметили в полиции, потерпевшего с телесными повреждениями прохожие обнаружили возле многоэтажки в Деснянском районе. Его госпитализировали в больницу. К сожалению, от полученных травм он вскоре скончался.
Впоследствии стражи порядка установили, что 32-летний мужчина получил телесные повреждения в квартире своего друга, к которому накануне пришел в гости.
«При совместном употреблении алкогольных напитков между товарищами произошла ссора, во время которой хозяин дома ударил гостью ножом в живот», — детализировали в полиции.
Фигурант задержан и находится под стражей. Ему грозит 10 лет тюрьмы.
