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- Киев
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В Киеве мужчина с георгиевской лентой угрожал людям в парке: появились фото
Муниципалы рассказали детали инцидента в Деснянском районе, где мужчина 1975 года рождения с запрещенной георгиевской лентой и раскладным ножом запугивал прохожих.
В Киеве мужчина с ножом и георгиевской лентой угрожал людям в парке Киото.
Об этом сообщила «Муниципальная охрана» в Facebook.
Во время дежурства в парке Киото в Деснянском районе к патрульным «Муниципальной охране» обратились два человека: они сообщили, что незнакомец угрожал им ножом, описали его и указали, где это случилось.
«Муниципалы отправились на поиски правонарушителя: мужчина сидел на скамейке. В ходе проверки установлено, что он местный житель, 1975 года рождения. Во время общения у него на запястье была замечена запрещенная в Украине георгиевская лента, а во время осмотра — раскладной нож», — говорится в сообщении.
Для проведения подробной проверки вызвали полицейских.
Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК.