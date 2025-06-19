В Киеве мужчина с георгиевской лентой угрожал людям в парке: появились фото

Мужчина с георгиевской лентой угрожал людям в парке Киото / © Муниципальная охрана

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В Киеве мужчина с ножом и георгиевской лентой угрожал людям в парке Киото.

Об этом сообщила «Муниципальная охрана» в Facebook.

Во время дежурства в парке Киото в Деснянском районе к патрульным «Муниципальной охране» обратились два человека: они сообщили, что незнакомец угрожал им ножом, описали его и указали, где это случилось.

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«Муниципалы отправились на поиски правонарушителя: мужчина сидел на скамейке. В ходе проверки установлено, что он местный житель, 1975 года рождения. Во время общения у него на запястье была замечена запрещенная в Украине георгиевская лента, а во время осмотра — раскладной нож», — говорится в сообщении.

Мужчина с георгиевской лентой угрожал людям ножом в парке Киото / © Муниципальная охрана

Мужчина с георгиевской лентой угрожал людям ножом в парке Киото / © Муниципальная охрана

Мужчина с георгиевской лентой угрожал людям ножом в парке Киото / © Муниципальная охрана

Мужчина с георгиевской лентой угрожал людям ножом в парке Киото / © Муниципальная охрана

Для проведения подробной проверки вызвали полицейских.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК.