В Киеве мужчина развращал свою 8-летнюю племянницу: как его накажут
24-летний киевлянин проживал вместе с сестрой и ее малолетней дочерью в одной квартире, у злоумышленника были доверительные отношения с ребенком, играл с девочкой и часто оставался с ней вдвоем.
В Киеве молодчик развращал свою 8-летнюю племянницу.
Об этом сообщила полиция Киева.
В ходе следствия правоохранители установили, что обидчик — 24-летний местный житель, проживал вместе с сестрой и ее малолетней дочерью в одной квартире. Злоумышленник имел доверительные отношения с ребенком, играл с девочкой и часто оставался с ней вдвоем.
«Днем, пока девочка была одна в комнате, нарушитель лег с ней рядом в постель и совершил развратные действия. Только через некоторое время малолетняя решилась рассказать о том, что произошло, близким. Проведенное досудебное расследование подтвердило факт совершения в отношении ребенка действий сексуального характера», — говорится в сообщении полиции.
Злоумышленник был взят под стражу и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.
На днях Деснянский районный суд признал мужчину виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней и вынес ему приговор: следующие пять лет своей жизни он проведет за решеткой.
