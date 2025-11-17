В Киеве мужчина развращал свою 8-летнюю племянницу: как его накажут

Следующие пять лет своей жизни молодчик проведет за решеткой / © Freepik

В Киеве молодчик развращал свою 8-летнюю племянницу.

Об этом сообщила полиция Киева.

В ходе следствия правоохранители установили, что обидчик — 24-летний местный житель, проживал вместе с сестрой и ее малолетней дочерью в одной квартире. Злоумышленник имел доверительные отношения с ребенком, играл с девочкой и часто оставался с ней вдвоем.

«Днем, пока девочка была одна в комнате, нарушитель лег с ней рядом в постель и совершил развратные действия. Только через некоторое время малолетняя решилась рассказать о том, что произошло, близким. Проведенное досудебное расследование подтвердило факт совершения в отношении ребенка действий сексуального характера», — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленник был взят под стражу и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник взят под стражу / © Полиция Киева

На днях Деснянский районный суд признал мужчину виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней и вынес ему приговор: следующие пять лет своей жизни он проведет за решеткой.

