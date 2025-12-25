- Дата публикации
В Киеве мужчина ранил ножом двух пассажиров в метро
Во время драки в столичном метро получили ранения двое мужчин. У одного из них — резаная рана лица, у другого — ранение руки.
В Киеве полицейские задержали мужчину, который устроил драку и ранил ножом двух пассажиров столичного метрополитена.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Инцидент произошел вечером 25 декабря на станции метро «Контрактовая площадь».
По предварительной информации, на платформе между пассажирами произошел внезапный конфликт, который перерос в потасовку.
Во время схватки 35-летний киевлянин ударил двух мужчин ножом, причинив одному из них резаную рану лица, другому — ранение руки. Пострадавшие госпитализированы.
Мужчину, который нанес ножевые ранения пассажирам, задержали полицейские.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
