Киев
388
1 мин

В Киеве мужчина ранил ножом двух пассажиров в метро

Во время драки в столичном метро получили ранения двое мужчин. У одного из них — резаная рана лица, у другого — ранение руки.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Киевское метро

В Киеве полицейские задержали мужчину, который устроил драку и ранил ножом двух пассажиров столичного метрополитена.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел вечером 25 декабря на станции метро «Контрактовая площадь».

По предварительной информации, на платформе между пассажирами произошел внезапный конфликт, который перерос в потасовку.

Во время схватки 35-летний киевлянин ударил двух мужчин ножом, причинив одному из них резаную рану лица, другому — ранение руки. Пострадавшие госпитализированы.

Мужчину, который нанес ножевые ранения пассажирам, задержали полицейские.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, накануне вечером в Киеве двое мужчин пригрозили таксисту пистолетом и заставили его бесплатно возить их по городу. Во время задержания они также угрожали оружием полицейскому.

388
