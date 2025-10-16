- Дата публикации
В Киеве мужчина организовал схему вывоза уклонистов за границу: сколько стоила услуга
За осуществление противоправной деятельности, а именно вывоз мужчин призывного возраста из Украины, фигуранту грозит тюрьма.
В Киеве разоблачили военнослужащего, который «продавал» мужчинам выезд в Румынию. Организатор незаконной схемы задержан.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали дела
Как установили правоохранители, для беспрепятственного передвижения по стране злоумышленник просил «клиентов» одеться в военную форму. Он обещал предоставить им поддельные документы о якобы служебной командировке в западные регионы.
«Стоимость таких услуг стоила желающим 9 200 долларов», — говорится в сообщении.
Полицейские собрали все необходимые доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности мужчины. Ему объявили о подозрении. Следствие продолжается.
Ранее заместителей мэра города Сокиряны Черновицкой области помогали вывозить военнообязанных украинцев из Украины. Их переправляли в Молдову в обход пунктов пропуска.
По данным ГНСУ, схему организовал 61-летний житель Хмельницкой области. Он и выискивал людей, желающих незаконно попасть в Молдову. Их «вели» по маршруту.
Цена вопроса – 7 тысяч долларов с каждого «клиента».