В Киеве мужчина организовал схему вывоза уклонистов за границу: сколько стоила услуга

За осуществление противоправной деятельности, а именно вывоз мужчин призывного возраста из Украины, фигуранту грозит тюрьма.

В Киеве задержан организатор схемы, по которой мужчин вывозили из Украины

В Киеве разоблачили военнослужащего, который «продавал» мужчинам выезд в Румынию. Организатор незаконной схемы задержан.

Об этом сообщает полиция Киева.

Детали дела

Как установили правоохранители, для беспрепятственного передвижения по стране злоумышленник просил «клиентов» одеться в военную форму. Он обещал предоставить им поддельные документы о якобы служебной командировке в западные регионы.

«Стоимость таких услуг стоила желающим 9 200 долларов», — говорится в сообщении.

Полицейские собрали все необходимые доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности мужчины. Ему объявили о подозрении. Следствие продолжается.

Ранее заместителей мэра города Сокиряны Черновицкой области помогали вывозить военнообязанных украинцев из Украины. Их переправляли в Молдову в обход пунктов пропуска.

По данным ГНСУ, схему организовал 61-летний житель Хмельницкой области. Он и выискивал людей, желающих незаконно попасть в Молдову. Их «вели» по маршруту.

Цена вопроса – 7 тысяч долларов с каждого «клиента».

