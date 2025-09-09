В Киеве мужчина ограбил военную, которая проходит там лечение

Задержание мужчины, который ограбил военную в Киеве / © Полиция Киева

В Голосеевском районе Киева 22-летний мужчина ограбил военную, которая сейчас лечится в столице. Полиция поймала злоумышленника, а суд взял его под стражу.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Столичная полиция получила сообщение о грабеже на улице Васильковской. На вызов отправилась следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции.

Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина ограбил 44-летнюю военную, которая сейчас лечится в Киеве. Женщина сидела в кафе, когда к ее столику подбежал злоумышленник. Он выхватил сумку с деньгами, банковской карточкой, документами и убежал.

Военная подробно описала злоумышленника и полицейские начали поиск. Через несколько часов оперативники установили личность фигуранта. Им оказался 22-летний местный житель.

Правоохранители задержали злоумышленника, изъяли у него сумку с вещами и вернули владелице. Однако, фигурант уже успел потратить 3000 грн, которые украл у военной.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения. За это злоумышленнику грозит до 10 лет заключения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в около 121 тыс. грн.

К слову, ранее в Киеве 21-летний рецидивист напал и ограбил 31-летнего военнослужащего. Злоумышленник следил за военным от метро, а затем в темном переулке выхватил сумку с вещами, телефоном, ноутбуком и более 30 тыс. грн. Фигуранта задержали.