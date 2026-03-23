ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
287
Время на прочтение
1 мин

В Киеве мужчина напал на обменник, чтобы рассчитаться с долгами: чем все завершилось

Киевлянин неделями готовил ограбление обменника, но испугался тревожной кнопки.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Хотел уплатить долги с помощью разбоя: на Подоле мужчина угрожал кассирше пистолетом. / © Полиция Киева

В Киеве на Подоле мужчина совершил разбойное нападение на пункт обмена валют, чтобы рассчитаться с долгами.

Об этом передают столичные полиция и прокуратура.

В обменник валют на улице Константиновской зашел неизвестный мужчина в маске. Он направил на кассиршу пистолет и потребовал деньги. 54-летняя работник учреждения не растерялась и мгновенно нажала тревожную кнопку. Услышав сигнал, злоумышленник испугался и выбежал из помещения.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

Правоохранители установили личность нападающего. Им оказался 40-летний житель столицы. Как выяснилось, за несколько недель до совершения разбоя он приходил посмотреть, как работает финучреждение.

Нападавшего задержали. Полицейские сообщили задержанному о подозрении — нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья подвергшегося нападению. Мужчина объяснил, что пошел на разбой, потому что хотел закрыть свои долги по кредитам.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

Ранее в Киеве задержали молодого человека, который напал на женщину посреди улицы.

Дата публикации
Количество просмотров
287
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie