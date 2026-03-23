В Киеве мужчина напал на обменник, чтобы рассчитаться с долгами: чем все завершилось

Хотел уплатить долги с помощью разбоя: на Подоле мужчина угрожал кассирше пистолетом. / © Полиция Киева

В Киеве на Подоле мужчина совершил разбойное нападение на пункт обмена валют, чтобы рассчитаться с долгами.

Об этом передают столичные полиция и прокуратура.

В обменник валют на улице Константиновской зашел неизвестный мужчина в маске. Он направил на кассиршу пистолет и потребовал деньги. 54-летняя работник учреждения не растерялась и мгновенно нажала тревожную кнопку. Услышав сигнал, злоумышленник испугался и выбежал из помещения.

Правоохранители установили личность нападающего. Им оказался 40-летний житель столицы. Как выяснилось, за несколько недель до совершения разбоя он приходил посмотреть, как работает финучреждение.

Нападавшего задержали. Полицейские сообщили задержанному о подозрении — нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья подвергшегося нападению. Мужчина объяснил, что пошел на разбой, потому что хотел закрыть свои долги по кредитам.

За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дата публикации 16:12, 23.03.26 В Киеве мужчина напал на пункт обмена валют

