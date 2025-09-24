ТСН в социальных сетях

В Киеве мужчина мастурбировал в маршрутке на глазах у шокированных людей: как все закончилось

На заседании суда мужчина вину признал и раскаялся.

В Киеве мужчина мастурбировал в маршрутке на глазах у шокированных людей: как все закончилось

В Киеве мужчина мастурбировал в маршрутке / © УНИАН

В Киеве к 1 году и 6 месяцам пробационного надзора приговорили мужчину, который мастурбировал в маршрутке на глазах у шокированных людей.

Об этом говорится в приговоре Голосеевского районного суда г. Киева.

По данным суда, пенсионер 29 августа 2025 года в маршрутке «Рокитное-Киев» обнажил свой половой орган и начал мастурбировать. За этим наблюдала шокированная пассажирка. Однако мужчина не реагировал на замечания и продолжил свои действия. Впоследствии к нему вызвали полицию.

Как следствие — нарушителю инкриминировали хулиганство.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Ему присудили 1 год и 6 месяцев пробационного надзора.

