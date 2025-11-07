- Дата публикации
Киев
387
1 мин
В Киеве мужчина изнасиловал девушку, поверившую в его доброту
В столице девушка стала жертвой насилия — мужчина предложил подвезти ее домой.
В Киеве задержан 46-летний мужчина, который предложил 18-летней девушке подвезти ее, а затем изнасиловал.
Об этом сообщили в полиции.
«Злоумышленник увидел, как 18-летняя девушка вышла из развлекательного заведения в Голосеевском районе и пыталась вызвать такси, и предложил подвезти домой. Учитывая позднее время, потерпевшая доверилась незнакомцу и согласилась», — говорится в сообщении ведомства.
По дороге мужчина остановил автомобиль в малолюдном месте на территории Голосеевского района, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, совершил сексуальное насилие в отношении нее.
После этого он подвез девушку в район ее проживания и пригрозил ей физической расправой в случае обращения в полицию.
Правоохранители задержали киевлянина. Выяснилось, что у него уже были проблемы с законом за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчину, совершившего действия сексуального характера в отношении 6-летней дочери знакомой, приговорили к 11 годам тюрьмы.