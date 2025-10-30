В Киеве мужчина из-за ревности к жене ударил соперника ножом в грудь: детали и фото от полиции

Мужчине грозит до 15-ти лет заключения / © Freepik

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который из-за ревности к жене едва не убил соперника: он ударил его ножом в грудь.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Супруги уже долгое время не проживали вместе, однако официально разведены не были. Неожиданно увидев женщину с другим, в отчаянии злоумышленник ударил пострадавшего ножом в грудь.

В конце июля текущего года в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Даниила Щербаковского возле одного из домов сидит мужчина с ножевым ранением. Тогда на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска. Медики госпитализировали пострадавшего и оказали ему помощь, пока жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, в рамках начатого уголовного производства правоохранители установили, что 30-летний киевлянин пришел в дом жены, с которой они не проживают вместе и еще не успели развестись, и увидел ее с другим мужем.

Мужчина из-за ревности пытался убить соперника / © Полиция Киева

Орудие мести / © Полиция Киева

«После чего мужчина в отчаянии схватил кухонный нож и ударил им 32-летнему пострадавшему в грудь. Мы быстро установили личность нападающего и задержали его по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Следователи, при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Следователи направили материалы обвинительного акта в суд. За совершение особо тяжкого преступления обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

