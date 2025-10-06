ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
349
Время на прочтение
2 мин

В Киеве мужчина из-за конфликта с водителем бросил боевую гранату в сторону маршрутки: появились фото

Около 6 часов утра один из водителей бросил боевую гранату «Ф-1» в сторону другого выезжавшего на маршрут маршрутного такси. В результате взрыва маршрутка получила механические повреждения.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве будут судить мужчину, который из-за конфликта с водителем бросил боевую гранату в сторону маршрутного такси.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе.

На спецлинию «102» обратился директор компании, занимающейся пассажирскими перевозками в столице. Заявитель рассказал, что около 6 утра один из сотрудников фирмы бросил взрывное устройство в сторону маршрутного автобуса, выезжавшего на маршрут следования, и в результате этого произошел взрыв.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, взрывотехническая служба и сотрудники кинологического центра полиции Киева. Правоохранители задержали виновника происшествия, а также изъяли фрагменты боевой гранаты «Ф-1».

Злоумышленником оказался 59-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений. В Киеве он проживал на время и работал водителем в частной транспортной компании. Последний объяснил свои действия желанием испугать одного из коллег, с которым он имел продолжительный конфликт.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, однако маршрутное такси получило механические повреждения.

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

Следователи, при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры, объявили нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с боевыми припасами.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. Следующие семь лет правонарушитель может провести за решеткой.

Напомним, в Броварах 44-летний мужчина угрожал семье гранатой, чтобы от него не ушла любимая.

Дата публикации
Количество просмотров
349
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie