В Киеве мужчина из-за конфликта с водителем бросил боевую гранату в сторону маршрутки: появились фото

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку оппонента / © Полиция Киева

В Киеве будут судить мужчину, который из-за конфликта с водителем бросил боевую гранату в сторону маршрутного такси.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе.

На спецлинию «102» обратился директор компании, занимающейся пассажирскими перевозками в столице. Заявитель рассказал, что около 6 утра один из сотрудников фирмы бросил взрывное устройство в сторону маршрутного автобуса, выезжавшего на маршрут следования, и в результате этого произошел взрыв.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, взрывотехническая служба и сотрудники кинологического центра полиции Киева. Правоохранители задержали виновника происшествия, а также изъяли фрагменты боевой гранаты «Ф-1».

Злоумышленником оказался 59-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений. В Киеве он проживал на время и работал водителем в частной транспортной компании. Последний объяснил свои действия желанием испугать одного из коллег, с которым он имел продолжительный конфликт.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, однако маршрутное такси получило механические повреждения.

Следователи, при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры, объявили нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с боевыми припасами.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. Следующие семь лет правонарушитель может провести за решеткой.

