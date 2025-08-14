- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве мужчина глумился над военным, потерявшим конечность на фронте: детали скандала
В Киеве нетрезвый мужчина показывал средний палец военному и насмехался над ним. К тому же ему было непонятно, что такое "Азов".
В Киеве разразился скандал с участием пьяного «любителя оккупантов». Так, на Лукьяновке 55-летний житель из окна многоэтажки слушал русскую музыку и восклицал «Слава России!» к военному.
Об этом пишет «Украинская правда. Жизнь», которая пообщалась с владелицей кофейни Monstera Coffee Маричка Жук.
Небезразличная девушка опубликовала видео инцидента в Instagram.
Детали скандала в Киеве
Больше всего возмутил тот факт, что мужчина глумился над бойцом, который потерял конечности на фронте, демонстрируя, что у него ноги есть, а у раненого — нет. Таким образом, он ответил на замечания военного.
Как рассказала девушка, конфликт разразился после того, как она вместе с посетителями попросила мужчину выключить русскую музыку. Впрочем, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отреагировал нецензурной бранью.
«Женщина говорит, что в этом доме раньше уже включали музыку страны-агрессора, полиция приезжала, но жители отказывались писать заявления. На этот раз Жук в полицию не обращалась, но стражи порядка приехали, увидев публикации об инциденте в соцсетях», — говорится в материале.
В полиции Киева «УП. Жизнь» сообщили, что с нарушителем уже провели беседу и привлекли его к ответственности.
Участковые офицеры Шевченковского управления полиции составили административные материалы по двум статьям:
ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство;
ст. 178 КУоАП – появление в общественных местах в пьяном виде.
