В Киеве мужчина глумился над военным, потерявшим конечность на фронте: детали скандала

Мужчина в Киеве насмехался над военным из-за отсутствия конечности

В Киеве разразился скандал с участием пьяного «любителя оккупантов». Так, на Лукьяновке 55-летний житель из окна многоэтажки слушал русскую музыку и восклицал «Слава России!» к военному.

Об этом пишет «Украинская правда. Жизнь», которая пообщалась с владелицей кофейни Monstera Coffee Маричка Жук.

Небезразличная девушка опубликовала видео инцидента в Instagram.

Детали скандала в Киеве

Больше всего возмутил тот факт, что мужчина глумился над бойцом, который потерял конечности на фронте, демонстрируя, что у него ноги есть, а у раненого — нет. Таким образом, он ответил на замечания военного.

Как рассказала девушка, конфликт разразился после того, как она вместе с посетителями попросила мужчину выключить русскую музыку. Впрочем, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отреагировал нецензурной бранью.

«Женщина говорит, что в этом доме раньше уже включали музыку страны-агрессора, полиция приезжала, но жители отказывались писать заявления. На этот раз Жук в полицию не обращалась, но стражи порядка приехали, увидев публикации об инциденте в соцсетях», — говорится в материале.

В полиции Киева «УП. Жизнь» сообщили, что с нарушителем уже провели беседу и привлекли его к ответственности.

Участковые офицеры Шевченковского управления полиции составили административные материалы по двум статьям:

ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство;

ст. 178 КУоАП – появление в общественных местах в пьяном виде.

