В Киеве мужчина едва не ударил ножом гостя жены из-за ревности: что ему грозит

Нож / © Freepik

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В Шевченковском районе Киева 30-летний мужчина набросился с ножом на гостя своей жены, с которой давно не проживает вместе. Причиной нападения стала ревность.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура и полиция Киева.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его быстро задержали.

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Как сообщили в Киевской городской прокуратуре и полиции, инцидент произошел в квартире женщины, куда неожиданно пришел ее муж. Увидев в гостях знакомого, он схватил нож на кухне и ударил 32-летнего мужчину в грудь. После нападения убежал. Детей супругов на тот момент дома не было.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Нападавшего задержали. Ему объявили подозрение за покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в Киеве злоумышленница собиралась оставить в кафе два самодельных взрывных устройства общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Служба безопасности Украины задержала женщину.

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