ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин

В Киеве муж вонзил нож в шею жены: чем все закончилось — фото

В результате нападения потерпевшая получила тяжелые повреждения со сквозным ранением сонной артерии и яремной вены.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Полиция

Полиция / © Getty Images

В Киеве мужчина вонзил нож в шею жены во время конфликта.

Об этом сообщили в полиции Киева.

ЧП произошло в квартире на улице Салютной в Шевченковском районе столицы.

Как установили правоохранители, 48-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время продолжительной ссоры ударил кухонным ножом 38-летнюю женщину в шею.

«В результате нападения потерпевшая получила тяжелые повреждения со сквозным ранением сонной артерии и яремной вены. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. К счастью, врачам удалось стабилизировать ее состояние, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Нападающий, тяжело ранивший жену / © Полиция Киева

Нападающий, тяжело ранивший жену / © Полиция Киева

Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия и изъяли орудие совершения преступления.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Следователи под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве россиянин задушил свою девушку в фотостудии.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie