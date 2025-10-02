В Киеве мужчина в магазине сломал челюсть женщине, поскольку та не пропустила его вне очереди

Патрульная полиция / © Shutterstock

В Киеве молодчик избил женщину из-за замечания в магазине.

Об этом сообщила полиция Киева.

«Инцидент произошел в одном из магазинов Днепровского района столицы. 27-летняя местная жительница стояла в очереди в кассу, как один из посетителей подошел к кассиру и пытался совершить покупки, обходя очередь. Женщина сделала замечание мужчине, на что тот набросился на нее с кулаками, ударив несколько раз по лицу и телу. От полученных травм потерпевшая упала, однако нападающий продолжил ее избивать, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали, у нее диагностировали многочисленные ушибы и перелом челюсти.

23-летнего нападающего задержала полиция / © Полиция Киева

Оперативники быстро установили злоумышленника и разыскали его. Им оказался 23-летний местный житель. Установлено, что парень был пьян.

Следователи собрали доказательства вины фигуранта и объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное средней тяжести телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

