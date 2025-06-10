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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве могут звучать тестовые сигналы воздушной тревоги: какая причина

Все сигналы являются частью плановой подготовки и не несут угрозы для жителей города.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве в отдельных районах города был слышен сигнал Воздушная тревога. Это связано с плановой технической проверкой систем оповещения населения.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

«Возможны повторные тестовые включения. В случае реальной угрозы и объявления воздушной тревоги, будет немедленно сообщено через официальные каналы. Спасибо за понимание», — написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в среду, 11 июня, во Львове и области объявили І уровень опасности-желтый.

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