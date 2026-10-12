В Киеве могут вернуть оплату проезда в метро во время «желтых» тревог: в чем проблема

Метрополитен

Реклама

Как сообщает «Киевщина 24/7», в КГГА и КП «Киевский метрополитен» ищут возможность разграничить тех, кто пользуется метро как транспортом, и людей, спускающихся на станции для защиты от обстрелов.

Во время воздушной тревоги подземные станции работают как укрытие, потому люди могут пройти внутрь бесплатно. Однако этим доступом могут воспользоваться и пассажиры, планирующие поездку по городу. Они проходят через открытые турникеты и садятся в поезда без оплаты.

Реклама

Поэтому метрополитен может недополучать средства за перевозку. В то же время, точное количество таких поездок и сумма возможных потерь официально не подтверждены.

Реклама

Как работает метро во время желтого уровня тревоги

С сентября 2026 года в Киеве применяются два уровня воздушной угрозы — желтый и красный.

Желтый уровень связан с угрозой атак беспилотников, а красный предполагает повышенную опасность ракетных или комбинированных ударов.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, с 4 октября поезда зеленой линии во время желтого уровня тревоги снова перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра.

В случае объявления красного уровня движение по наземному участку прекращается. Тогда поезда курсируют только между станциями «Сырец» и «Выдубичи», а также «Осокорки» и «Красный Хутор».

Реклама

При этом подземные станции остаются доступными для людей, нуждающихся в укрытии.

Почему вопрос оплаты важен для метрополитена

С 15 июля 2026 года стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте Киева выросла с 8 до 30 гривен. Для пассажиров, регулярно пользующихся транспортом, ввели систему скидок на проездные билеты.

Как объясняли в КГГА, пересмотр тарифов был связан с ростом затрат на электроэнергию, оплату труда, обслуживание транспорта и содержание инфраструктуры.

По расчетам транспортных предприятий экономически обоснованный тариф на 2026 год для метро составил 64,60 гривны за поездку.

Реклама

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА отмечали, что установленный тариф в 30 гривен рассчитали на основе расходов транспортных предприятий за 2025 год с учетом инфляции.

Таким образом оплата пассажирских перевозок остается одним из источников финансирования работы подземки. Однако увязывать общие финансовые трудности предприятия исключительно с бесплатным проходом во время тревог было бы некорректно.

Метро остается важным укрытием для киевлян

В столице 46 подземных станций метрополитена могут использоваться в качестве укрытия во время воздушных тревог.

Масштаб их использования показал ночь перед 2 июля 2026 года, когда во время массированной российской атаки в метро скрывались 52 500 человек, среди которых почти 4 500 детей.

Поэтому возможный возврат контроля оплаты требует решения, которое не будет препятствовать доступу населения к безопасным местам.

Введут ли новые правила оплаты

По состоянию на 12 октября 2026 года официальное решение КГГА об изменении порядка оплаты проезда во время желтого уровня воздушной тревоги не обнародовано.

Также неизвестно, каким способом могут отделять пассажиров от людей, использующих метро исключительно как укрытие.

Главная задача — обеспечить оплату поездок, не создавая очередей у турникетов и не ограничивая доступ граждан к защите при обстреле.

Итак, пока речь идет только о возможном изменении правил. Конкретные сроки и механизм ее применения остаются неизвестными.

Новости партнеров

Новости партнеров