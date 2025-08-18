В Киеве мобилизованный порезал себе вены на руках и шее в распределительном центре на ДВРЗ (фото 18+)

Мобилизация

Реклама

В Киеве мобилизованный пытался покончить с собой в распределительном центре на ДВРЗ, его спасли.

Как стало известно ТСН.ua из собственных источников, происшествие случилось вчера, 17 августа.

По предварительной информации, мужчину удалось спасти. Что стало причиной для такого поступка мужчины, пока не известно.

Реклама

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки готовит официальную информацию об инциденте, который произошел на ДВРЗ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину, который уже несколько лет исключен из воинского учета. Мужчина сбежал, выпрыгнув в окно с третьего этажа.