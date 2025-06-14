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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве мобилизованный на ходу выпрыгнул из авто ТЦК и погиб: детали трагедии

В Киеве погиб мобилизованный, пытавшийся сбежать из авто ТЦК.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Скандалы во время мобилизации

Скандалы во время мобилизации / © ТСН.ua

В Киеве мобилизованный выпрыгнул из машины ТЦК прямо во время движения и погиб.

О деталях трагедии рассказывает Киевский городской ТЦК и СП.

Во время перевозки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского ТЦК, двое из них предприняли попытку побега. Они разбили окно авто и пытались сбежать.

«Во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Событие расследуют правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК.

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