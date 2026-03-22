В Киеве метро обнаружили тело мужчины — что известно

Киевское метро

В Киеве на платформе станции метро Минска обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что мужчине было 64 года.

«Он зашел на станцию с женой и ему внезапно стало плохо. Умер до приезда скорой», — добавили в полиции.

Напомним, на днях в Тернопольской области произошел обвал грунта. В результате там погиб мужчина. Под завалами оказались и спасатели.

Также на днях в Киеве в вагоне метро произошла потасовка между пассажирами. В поезде, двигавшемся к станции «Политехнический институт» произошел спор, впоследствии переросший во взаимный обмен ударами.

Ранее в Киеве на станции метро «Хрещатик», возле эскалатора, произошла потасовка между пассажирами.