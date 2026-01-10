В Киеве метро изменит график движения поездов

Метро в столице / © Украинская правда

Реклама

В Киеве метрополитен вынужденно увеличивает интервал движения поездов — время ожидания поезда на всех трех линиях составит 10–12 минут.

Об этом сообщили в КГГА.

«В связи со сложной энергетической ситуацией в городе, вызванной вражескими российскими обстрелами, в Киевском метрополитене вынуждено уменьшить количество поездов на линиях. В настоящее время время ожидания поезда на всех трех линиях составит 10–12 минут», — говорится в сообщении.

Реклама

О стабилизации энергетической ситуации и восстановлении графиковых интервалов выходного дня — 5-6 минут, пассажиры будут оперативно проинформированы.

Напомним, 9 января в Киеве в результате российского массированного удара возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Без света было 417 тысяч семей. Мэр Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, остались без отопления, он призвал жителей по возможности уехать из города.

В Киеве за последние сутки возобновили подачу тепла в половину домов, которые были без отопления. Однако на Левом берегу города полностью прекратил работать электротранспорт.