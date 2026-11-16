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- Киев
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В Киеве меняют режим работы уличного освещения: как теперь будут светить фонари
В столице вводится обновленный график наружного освещения, предусматривающий снижение яркости фонарей в парках и на улицах в зависимости от времени суток, а также отключение большинства декоративной подсветки.
В Киеве с понедельника, 16 ноября, сменяют режим работы наружного освещения. Соответствующее решение предполагает корректировку яркости светодиодных светильников в зависимости от времени суток, а также особый режим освещения парков и скверов.
Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на «Киевгорсвет».
Так, вечером от включения света до комендантского часа и утром после завершения светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 50% мощности.
В парках и скверах в этот период будут включать 50% от общего количества светильников. Во время комендантского часа они будут отключены. В то же время, на отдельных объектах в парках и скверах электроснабжения линий наружного освещения будет оставаться включенным для подзарядки автономных источников питания устройств автоматизированной системы централизованного оповещения.
Во время комендантского часа светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 20% мощности, а светильники без такой функции будут включать в количестве 50% имеющихся на объекте.
Архитектурно-декоративное освещение столицы выключат. Исключение составят:
подсветка перил на Аллее художников;
функциональное освещение Берестейского путепровода;
функциональное освещение памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской.
Эти объекты будут освещать до начала комендантского часа. Также предусмотрена возможность включать архитектурно-декоративное освещение во время религиозных праздников в местах богослужений.
Отдельный режим работы будет введен на определенных улицах столицы. Там светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 100% мощности, а в период с 00:00 до 6:00 их мощность будут уменьшать до 50%.
Речь идет о таких улицах и проспектах:
бульв. Вацлава Гавела в Соломенском районе;
ул. Выборгская — от ул. Академика Янгеля на ул. Вадима Гетьмана в Соломенском районе;
ул. Николая Закревского в Деснянском районе;
ул. Космонавта Поповича в Деснянском районе;
просп. Лесной в Деснянском районе;
ул. Радужная в Днепровском районе;
ул. Ревуцкого в Дарницком районе;
ул. Академика Янгеля в Соломенском районе.
Режим работы наружного освещения корректируют с учетом потребностей города, условий безопасности и необходимости рационального использования электроэнергии.
Напомним, ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что в Киеве не ожидается отключений электроэнергии продолжительностью сутки или полтора даже при худшем сценарии развития ситуации в энергосистеме. В то же время в случае серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак возможны графики, при которых электроснабжение будет подавать только 4–8 часов в сутки.