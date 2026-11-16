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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве меняют режим работы уличного освещения: как теперь будут светить фонари

В столице вводится обновленный график наружного освещения, предусматривающий снижение яркости фонарей в парках и на улицах в зависимости от времени суток, а также отключение большинства декоративной подсветки.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Фонарь

Фонарь / © unsplash.com

В Киеве с понедельника, 16 ноября, сменяют режим работы наружного освещения. Соответствующее решение предполагает корректировку яркости светодиодных светильников в зависимости от времени суток, а также особый режим освещения парков и скверов.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на «Киевгорсвет».

Так, вечером от включения света до комендантского часа и утром после завершения светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 50% мощности.

В парках и скверах в этот период будут включать 50% от общего количества светильников. Во время комендантского часа они будут отключены. В то же время, на отдельных объектах в парках и скверах электроснабжения линий наружного освещения будет оставаться включенным для подзарядки автономных источников питания устройств автоматизированной системы централизованного оповещения.

Во время комендантского часа светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 20% мощности, а светильники без такой функции будут включать в количестве 50% имеющихся на объекте.

Архитектурно-декоративное освещение столицы выключат. Исключение составят:

  • подсветка перил на Аллее художников;

  • функциональное освещение Берестейского путепровода;

  • функциональное освещение памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской.

Эти объекты будут освещать до начала комендантского часа. Также предусмотрена возможность включать архитектурно-декоративное освещение во время религиозных праздников в местах богослужений.

Отдельный режим работы будет введен на определенных улицах столицы. Там светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 100% мощности, а в период с 00:00 до 6:00 их мощность будут уменьшать до 50%.

Речь идет о таких улицах и проспектах:

  • бульв. Вацлава Гавела в Соломенском районе;

  • ул. Выборгская — от ул. Академика Янгеля на ул. Вадима Гетьмана в Соломенском районе;

  • ул. Николая Закревского в Деснянском районе;

  • ул. Космонавта Поповича в Деснянском районе;

  • просп. Лесной в Деснянском районе;

  • ул. Радужная в Днепровском районе;

  • ул. Ревуцкого в Дарницком районе;

  • ул. Академика Янгеля в Соломенском районе.

Режим работы наружного освещения корректируют с учетом потребностей города, условий безопасности и необходимости рационального использования электроэнергии.

Напомним, ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что в Киеве не ожидается отключений электроэнергии продолжительностью сутки или полтора даже при худшем сценарии развития ситуации в энергосистеме. В то же время в случае серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак возможны графики, при которых электроснабжение будет подавать только 4–8 часов в сутки.

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