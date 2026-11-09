В Киеве мать заявила о похищении младенца бывшим мужем: что известно

Ребенок / © pixabay.com

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В Киеве общественная активистка Оксана Хомей заявила о силовом похищении ее пятимесячной дочери бывшим мужем. По словам женщины, отец ребенка насильно забрал младенца и вывез в неизвестном направлении, после чего правоохранители разыскали мужчину в другой области.

Об этом сообщает УП. Жизнь» со ссылкой на заявление Оксаны Хомей и официальный комментарий полиции Киева.

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Инцидент произошел 8 ноября. По словам заявительницы, отец ребенка вместе с двумя сообщниками силой оттолкнул ее, запихнул девочку в автомобиль и перестал выходить на связь.

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Сообщается, что женщина сразу обратилась в милицию и отметила, что не проживает с мужчиной с 6 сентября 2026 года. Также есть официальные документы от органа опеки Шевченковского района Киева и ОСМД, которые подтверждают постоянное проживание ребенка с матерью.

Оксана Хомей отметила, что правоохранители зарегистрировали обращение и зафиксировали факты насилия.

«Мое обращение в полицию зарегистрировано по номеру ЕО №97149 от 08.11.2026. Сегодня полицией также зафиксированы обстоятельства домашнего насилия: систематического психологического и экономического, а также физического и психологического насилия, которое имело место. Есть свидетель, мой сосед, свидетельствующий и о принудительном изъятии ребенка у матери, и о психологическом и физическом насилии, когда произошел инцидент и о соучастнике преступления», — рассказала Хомей.

В полиции Киева подтвердили факт получения заявления об исчезновении младенца. Правоохранители оперативным путем связались с отцом и выяснили, что он вместе с дочерью находится по месту жительства в другой области.

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«На место был направлен наряд полиции для проверки этой информации, а также выяснить все ли хорошо с ребенком. По этому факту работники Шевченковского управления полиции проводят проверку, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства происшествия», — отметили в полиции.

На ситуацию также отреагировали в IT компании EPAM Ukraine, где, по утверждению Оксаны Хомей, работает отец девочки. В компании отметили недопустимость любых форм насилия и выразили готовность содействовать следствию.

«Безопасность и здоровье ребенка — самое важное в этой ситуации. Любые формы насилия и нарушения законодательства недопустимы. Правоохранительные органы должны выяснить все детали отношений между родителями и определить местонахождение ребенка. Компания готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и уполномоченными структурами по защите детей и будет действовать в рамках закона», — отметили в компании.

Работники Шевченковского управления полиции продолжают проверку для установления всех деталей и правовых оснований происшествия.

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