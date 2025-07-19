В Киеве мать насиловала 5-летнюю дочь и снимала это на видео: как ее наказали

Ребенок / © Pixabay

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В Киеве приговорили к 15 годам лишения свободы женщину за изнасилование малолетней дочери и изготовление и продажу детской порнографии. Такой же срок получил ее сообщник. Обоих также обязали выплатить ребенку по 300 тысяч гривен компенсации морального вреда, а все их имущество подлежит конфискации.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в Facebook.

Следствием и судом установлено, что в течение 2019-2021 годов осужденная систематически совершала сексуальное насилие в отношении собственной пятилетней дочери, фиксируя эти действия на видео. Полученные материалы она распространяла в интернете с целью получения прибыли.

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Позже женщина познакомилась с мужчиной, которому передала ребенка для дальнейшей сексуальной эксплуатации в обмен на денежное вознаграждение. В суде доказано, что оба изготавливали и распространяли детскую порнографию.

«Ювенальные прокуроры доказали вину обвиняемых. Дело было расследовано, передано в суд и доведено до приговора. Ребенок изъят из опасной среды и находится в безопасности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал женщину виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за, изнасилование малолетней (ст. 152), вовлечение в порнографию (ст. 301), торговлю людьми (ст. 149), сексуальную эксплуатацию детей (ст. 301-1). Сообщник осужден по аналогичным статьям. Мать также лишена родительских прав.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге за развращение, изнасилование малолетних детей и создание детской порнографии будут судить мать и ее сожителя.

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