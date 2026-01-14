В Киеве массовые прорывы труб в домах: вода затапливает подъезды (видео)

Труба теплосети / © УНІАН

В Киеве произошло сразу несколько аварий, связанных с прорывами водопроводных и отопительных труб в многоквартирных домах.

Об этом сообщают в столичных Telegram-каналах, публикуя соответствующие видео.

В сообщениях говорится, что из-за аварии вода затапливает подъезды многоэтажек, а коммунальные службы не успевают оперативно реагировали.

Причиной того, что значительная часть заявок от жителей домов долго остается без рассмотрения, называют недостаточное количество аварийных бригад для такого количества аварий.

Местные жители утверждают, что прорывы труб приводят к значительным подтоплениям.

Сообщается, что прорывы труб зафиксированы, в частности, в Соломенском и Дарницком районах Киева.

На видео — аварии в доме на улице Севастопольской и улице Новодарницкой.

В КГГА пока не комментировали ситуацию с авариями водопроводных и теплосетей в жилых домах.

Напомним, ранее эксперт предупреждал, что повторение в Киеве такой же коммунальной катастрофы, которая произошла в Алчевске зимой 2006 года, возможно только локально — в отдельных домах,но никак не в целом городе. Тогда в городе на Луганщине из-за аномальных морозов система отопления города просто «замерзла»: вода в трубах превратилась в лед, а сами трубы разорвались.