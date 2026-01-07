В Киеве массово демонтируют незаконные МАФы: дошли до центра города (фото)

В Киеве демонтируют незаконные МАФы / © соцмережі

Реклама

В центре столицы идет масштабная кампания по освобождению городского пространства от незаконных сооружений и малых архитектурных форм (МАФов). Специалисты проводят системные работы на территории от Крещатика до Майдана Незалежности.

Об этом сообщает пресс-служба Київдемонтаж.

В частности, на днях на главной площади города был принудительно демонтирован очередной киоск по продаже мороженого, установленный с нарушением правил благоустройства. Эти меры направлены на приведение в порядок пешеходных зон и возвращение эстетического вида исторической части Киева.

Реклама

Как сообщает пресс-служба профильного предприятия, очистка улиц от лишних конструкций носит плановый характер. Основная задача коммунальщиков — убрать сооружения, которые загромождают тротуары и установлены без соответствующих разрешений, чтобы сделать передвижение киевлян и гостей города более удобным.

В Киеве демонтируют незаконные МАФы. / © соцмережі

Процесс демонтажа незаконных объектов будет продолжаться и в дальнейшем в соответствии с утвержденным графиком. Власти города подчеркивают, что работа по освобождению городских территорий от нарушителей правил благоустройства охватит не только центр, но и другие районы столицы, где накопилось значительное количество самовольно установленных конструкций.

В Киеве демонтируют незаконные МАФы. / © соцмережі

В Киеве демонтируют незаконные МАФы. / © соцмережі

В Киеве демонтируют незаконные МАФы. / © соцмережі

В Киеве демонтируют незаконные МАФы. / © соцмережі

Напомним, ранее суд арестовал популярный аттракцион на Контрактовой площади.

Также сообщалось, что в среду, 7 января, в бизнес-центре Gulliver в Киеве неожиданно оборвался лифт с пассажиром, который находился на 30-м этаже.