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- Киев
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В Киеве масштабные проблемы с транспортом: где затруднено движение и какие маршруты изменили
В Киеве затруднено движение у Северного моста — часть транспорта изменила маршруты.
В Киеве затруднено движение в направлении правого берега у Северного моста. Автомобили с левого берега двигаются очень медленно. Есть изменения в курсировании автобусов, не работает и фуникулер.
Об этом сообщают в Сети.
Что известно о транспортном коллапсе в Киеве
По данным КГГА, из-за ситуации автобусы №22 и №91 в направлении левого берега курсируют по измененным маршрутам. Также транспорт продолжает двигаться по Дарницкому мосту по ранее измененным схемам.
Кроме того, из-за отсутствия напряжения в контактной сети задерживается движение трамваев №11, 12, 14, 16, 18 и 19 на Контрактовой площади. Трамваи №11, 12, 16 и 19 курсируют в Подольское депо, а №14 и №18 — по маршруту №15. Дополнительно организовано движение автобуса №19Т.
Также в Киеве временно приостановили работу фуникулера из-за отсутствия электроснабжения. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании маршрутов.
Напомним, ночью 7 октября Киев подвергся российской атаке. В Подольском районе повреждено офисно-складское здание, где возник пожар и частично разрушилось перекрытие. В Дарницком районе загорелась территория гаражного кооператива, при ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших.