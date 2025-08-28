- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве масштабные пожары после атаки: их тушат вертолетами
В результате российских обстрелов Киева сильные пожары не удается потушить.
Ночью 28 августа РФ массированно атаковала Киев беспилотниками. Из-за ударов возникли пожары, которые тушат вертолетами.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Что известно о пожарах в Киеве
Как сообщила корреспондентка ТСН Елена Гущик, в Деснянском районе масштабный пожар, который спасателям не удается потушить с ночи. В небе один за другим кружат вертолеты. Предварительно на этой локации пострадавших нет.
Службам уже долго не удается потушить пожар. С неба воду сбрасывают вертолеты.
«Но столб дыма, похоже, только разрастается. Спасатели не останавливают работу, когда в соседних районах слышны взрывы. Огонь настолько сильный, что уже сложно дышать», — отметила Гущик.
Корреспондентка добавляет, что локация полностью гражданская. Вблизи шиномонтажа, там стоят машины, которые привозили на ремонт.
Напомним, в Киеве в результате ночных российских обстрелов погибли восемь человек, среди них — ребенок. Под завалами могут быть еще люди.