В Киеве масштабные пожары после атаки: их тушат вертолетами

В Киеве тушат пожары вертолетами

Ночью 28 августа РФ массированно атаковала Киев беспилотниками. Из-за ударов возникли пожары, которые тушат вертолетами.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Что известно о пожарах в Киеве

Как сообщила корреспондентка ТСН Елена Гущик, в Деснянском районе масштабный пожар, который спасателям не удается потушить с ночи. В небе один за другим кружат вертолеты. Предварительно на этой локации пострадавших нет.

Службам уже долго не удается потушить пожар. С неба воду сбрасывают вертолеты.

«Но столб дыма, похоже, только разрастается. Спасатели не останавливают работу, когда в соседних районах слышны взрывы. Огонь настолько сильный, что уже сложно дышать», — отметила Гущик.

Корреспондентка добавляет, что локация полностью гражданская. Вблизи шиномонтажа, там стоят машины, которые привозили на ремонт.

Напомним, в Киеве в результате ночных российских обстрелов погибли восемь человек, среди них — ребенок. Под завалами могут быть еще люди.