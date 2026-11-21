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- Киев
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В Киеве масштабные перебои с водоснабжением: какие пять районов зацепило
В Киеве возникли перебои с водоснабжением сразу в пяти районах. У части жителей вода пропала полностью, тогда как другие столкнулись со снижением давления.
В Киеве жители пяти районов столкнулись с перебоями в водоснабжении. В некоторых домах снизилось давление в водопроводных сетях, а местами вода временно отсутствует.
Об этом сообщили в «Киевводоканале».
По данным предприятия, проблемы с водоснабжением были зафиксированы в пяти районах столицы:
Голосеевском;
Святошинском;
Соломенском;
Шевченковском;
Подольскому.
«Специалисты „Киевводоканала“ работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления в сетях», — сообщили в «Киевводоканале».
Об изменениях ситуации предприятие обещает сообщить дополнительно.
В то же время киевлянам напомнили, что набрать питьевую воду можно в бюветных комплексах, работающих в столице.
Напомним, ранее мы сообщали, что утром 21 ноября на станции метро «Крещатик» в Киеве временно закроют один из вестибюлей. Ограничения связаны с государственными мероприятиями по случаю Дня Достоинства и Свободы.