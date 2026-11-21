Перебои с водоснабжением в Киеве / © Pixabay

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В Киеве жители пяти районов столкнулись с перебоями в водоснабжении. В некоторых домах снизилось давление в водопроводных сетях, а местами вода временно отсутствует.

Об этом сообщили в «Киевводоканале».

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По данным предприятия, проблемы с водоснабжением были зафиксированы в пяти районах столицы:

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Голосеевском;

Святошинском;

Соломенском;

Шевченковском;

Подольскому.

«Специалисты „Киевводоканала“ работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления в сетях», — сообщили в «Киевводоканале».

Об изменениях ситуации предприятие обещает сообщить дополнительно.

В то же время киевлянам напомнили, что набрать питьевую воду можно в бюветных комплексах, работающих в столице.

Напомним, ранее мы сообщали, что утром 21 ноября на станции метро «Крещатик» в Киеве временно закроют один из вестибюлей. Ограничения связаны с государственными мероприятиями по случаю Дня Достоинства и Свободы.

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