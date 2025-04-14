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- Киев
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В Киеве маршрутка влетела под бензовоз: есть раненые (фото)
В ДТП пострадали пять пассажиров в возрасте от 32 до 56 лет.
В Оболонском районе Киева маршрутный автобус совершил наезд на грузовой автомобиль, в результате чего пострадали не менее пяти человек.
Об этом сообщили в полиции Киева.
«Автопроисшествие произошло сегодня около 8:40 утра. Предварительно установлено, что наставник общественного транспорта, двигаясь по улице Днепроводской, совершил наезд на грузовой автомобиль Mercedes Benz, который был припаркован с правой стороны проезжей части», — говорится в сообщении.
В ходе дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров автобуса в возрасте от 32 до 56 лет получили телесные повреждения. У каждого из них диагностированы переломы конечностей. Пострадавших госпитализировали в больницы для последующего лечения.
Сообщается, что 54-летний водитель пассажирского автобуса предварительно был трезв. Правоохранители трудятся на месте ДТП. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности движения водителем.
В связи с ДТП на улице Богатырской, движение транспорта затруднено в направлении выезда из города.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве водитель BMW устроил «дрифт» и чуть не сбил остановку.