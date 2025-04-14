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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве маршрутка влетела под бензовоз: есть раненые (фото)

В ДТП пострадали пять пассажиров в возрасте от 32 до 56 лет.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия ДТП

Последствия ДТП / © Полиция Киева

В Оболонском районе Киева маршрутный автобус совершил наезд на грузовой автомобиль, в результате чего пострадали не менее пяти человек.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«Автопроисшествие произошло сегодня около 8:40 утра. Предварительно установлено, что наставник общественного транспорта, двигаясь по улице Днепроводской, совершил наезд на грузовой автомобиль Mercedes Benz, который был припаркован с правой стороны проезжей части», — говорится в сообщении.

В ходе дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров автобуса в возрасте от 32 до 56 лет получили телесные повреждения. У каждого из них диагностированы переломы конечностей. Пострадавших госпитализировали в больницы для последующего лечения.

/ © facebook.com/UA.KyivPolice

© facebook.com/UA.KyivPolice

Сообщается, что 54-летний водитель пассажирского автобуса предварительно был трезв. Правоохранители трудятся на месте ДТП. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности движения водителем.

В связи с ДТП на улице Богатырской, движение транспорта затруднено в направлении выезда из города.

/ © facebook.com/UA.KyivPolice

© facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве водитель BMW устроил «дрифт» и чуть не сбил остановку.

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